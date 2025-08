Alessandro Basciano sfugge al braccialetto elettronico, la beffa ai giudici sullo stalking: «Ora vivo alle Canarie»

Con questa motivazione il dj 35enne accusato di atti persecutori verso la ex Sophie Codegoni non si è presentato in commissariato. Ma andrà ai domiciliari

Dopo mesi di attesa e una lunga trafila giudiziaria, oggi Alessandro Basciano doveva vedersi applicato il braccialetto elettronico: peccato che alla caviglia del noto dj 35enne non ci sia traccia. L’uomo, accusato di stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni, non si è presentato all’appuntamento fissato nel commissariato della polizia di Milano. Il motivo? Come ha fatto sapere tramite l’avvocato Leonardo D’Erasmo, il dj ha sostenuto di non risiedere più in Italia ma alle Isole Canarie.

L’arresto, la scarcerazione e l’imbarazzo del braccialetto mancante

Alessandro Basciano era stato arrestato nel novembre 2024 dopo le denunce per stalking presentate dalla ex compagna, ma meno di 48 ore dopo era stato scarcerato. La procura di Milano aveva presentato ricorso al tribunale del Riesame, che aveva stabilito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna. La Cassazione, lo scorso 30 aprile, aveva confermato la decisione del Riesame disponendo anche l’applicazione del dispositivo elettronico. Non essendoci però braccialetti disponibili, l’applicazione era stata rimandata fino a oggi, mercoledì 6 agosto. Di fronte alla assenza dell’indagato, è possibile che la misura cautelare venga aggravata: appena rimetterà piede in Italia, il dj sarà arrestato e posto ai domiciliari.

Le accuse e il divieto di avvicinamento

La vicenda giudiziaria era partita con la denuncia presentata da Sophie Codegoni nel dicembre 2023. La modella 23eenne, conosciuta da Basciano durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha accusato l’ex compagno di comportamenti persecutori. Durante l’audizione con gli inquirenti, Sophie Codegoni ha confermato le accuse mosse contro l’ex compagno, ribadendo di aver subito «minacce e insulti anche via chat». La modella ha inoltre precisato di non aver mai ritirato la querela presentata nel dicembre 2023 e di non avere intenzione di farlo. Lo scorso aprile la Cassazione ha confermato per il dj il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla donna e il divieto di comunicazione con lei.