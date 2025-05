Il monologo di Sophie Codegoni sulla relazione tossica con Alessandro Basciano: «Mi ha fatto a pezzi con le parole» – Il video

Il racconto della modella a "Le Iene": «Mi minacciava, mi spiava, era geloso persino della mia libertà»

«Mi ha fatto a pezzi, con le parole, con lo sguardo, con il controllo, con quel modo di farti sentire sbagliato o colpevole». È con queste parole che Sophie Codegoni ha parlato della relazione tossica che ha avuto con Alessandro Basciano. La modella ed ex tronista di Uomini e Donne ha affidato il suo pensiero a un monologo andato in scena nell’ultima puntata della trasmissione Le Iene. Con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione, ha parlato delle violenze psicologiche dell’ex compagno. «“Lì non ci vai, con quello non ci parli, al primo squillo mi devi rispondere”: era geloso perfino della mia libertà e io lo chiamavo ancora amore», racconta Codegoni.

La gelosia e le promesse

Di recente, la Cassazione ha disposto per Alessandro Basciano il divieto di avvicinamento all’ex compagna e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Il calvario di Codegoni è iniziato dopo che la donna ha sporto denuncia. Un passo che ha deciso di compiere dopo aver provato per tanto tempo a minimizzare la tossicità della relazione: «Io lo amavo, così tanto da restare anche quando stavo male, da credere alle sue promesse sempre uguali, perché piangeva, si inginocchiava, diceva “cambierò” e io speravo. Arrivavano momenti belli, un weekend tranquillo, una vacanza, uno sguardo con gli occhi lucidi e io mi aggrappavo a quei gesti e dimenticavo il resto. Negavo, minimizzavo, allontanavo chiunque provasse ad aprirmi gli occhi e mentre cercavo di salvare il noi, perdevo me stessa».

La denuncia e le minacce dell’ex compagno

Quando Sophie Codegoni trova la forza di denunciare l’ex compagno, arriva il momento più difficile di tutti. «Ha cominciato a controllarmi, mi spiava e minacciava chi mi stava vicino e quando ha capito che non poteva più tenermi ha provato a distruggere chi mi proteggeva. È lì che ho avuto paura, sì, perché il male sugli altri lo vedi meglio che su te stessa», ha raccontato ancora la modella. «Così – ha proseguito – ho trovato il coraggio di fare la cosa giusta, l’ho denunciato e da lì è iniziato il calvario».