Alessandro Basciano rischia i domiciliari, gli amici di Sophie Codegoni in aula: «Ha aggredito anche noi»

Il Tribunale del Riesame si pronuncerà nei prossimi giorni sulla richiesta degli arresti contro il dj, accusato di stalking. Intanto emergono nuove chat tra i due

Nell’ambito del processo per stalking ai danni di Alessandro Basciano oggi, 21 gennaio, hanno depositato nuove testimonianze due amici della ex fidanzata, la influencer Sophie Codegoni. I due hanno confermato di essere stati aggrediti dal deejay nella notte tra il 13 e il 14 novembre scorso a Milano. In quell’occasione Basciano – aveva già raccontato Codegoni agli inquirenti – avrebbe colpito con un pugno uno dei due, sfondato il parabrezza della sua auto e chiamato la sua compagna di allora minacciando di «ucciderla» una volta rientrato a casa. La loro testimonianza, secondo il pm Antonio Pansa e l’aggiunta Letizia Mannella, potrebbe avere un ruolo importante nella conferma degli arresti al deejay.

La difesa di Basciano: «Non la contatto da mesi»

La risposta all’appello della Procura, che ha chiesto i domiciliari per Basciano contro la revoca della prima misura cautelare in carcere, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. I giudici dovranno determinare se ci sono effettive esigenze cautelari e, nel caso, pronunciarsi anche su alcuni gravi indizi di colpevolezza. Il 35enne, arrestato il 22 novembre scorso e rilasciato meno di 48 ore dopo, si è già difeso in aula dichiarando di aver sospeso qualunque tentativo di contattare la donna negli ultimi mesi. Non solo. Ha poi aggiunto di voler chiudere la vicenda il più in fretta possibile visto l’impatto negativo che starebbe avendo in ambito lavorativo. Codegoni, nel colloquio con i pm dello scorso 28 novembre, aveva invece raccontato di un riavvicinamento del suo ex compagno, con tanto di borsa firmata in regalo. Ma anche di nuovi pedinamenti.

Le chat tra i due ex

Oltre alla testimonianza dei due amici della influencer, il Tribunale del Riesame dovrà passare in rassegna una serie di nuovi elementi di prova depositati da entrambe le parti. Si tratta soprattutto di chat in cui la donna vorrebbe sottolineare le minacce dell’uomo, tra cui «mi faccio 30 anni» o «me le paghi tt (sic)». I legali del dj, invece, mirerebbero a dimostrare la civiltà del rapporto tra i due. Eccetto nei momenti di litigio.