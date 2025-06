Finiti i braccialetti elettronici, resta senza Alessandro Basciano: ha il divieto di avvicinamento all’ex Sophie Codegoni

L'uomo avrebbe dovuto indossare il dispositivo dopo la decisione della Cassazione del 30 aprile scorso, ma a causa della mancanza di "slot" liberi questo mese non è stato possibile

Il dj Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna, risulta ancora sprovvisto del braccialetto elettronico, nonostante sia sottoposto a un divieto di avvicinamento. La misura era diventata definitiva lo scorso 30 aprile, quando la Corte di Cassazione, alla quale il 35enne si era appellato, ha confermato quanto stabilito dal Tribunale del Riesame. Basciano avrebbe dovuto essere dotato del dispositivo non appena rientrato in Italia dopo un periodo trascorso negli Stati Uniti, ma a causa di “slot” non disponibili nel mese di giugno non è stato possibile.

L’inchiesta

Il 35enne era stato arrestato lo scorso novembre nell’ambito dell’inchiesta coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa, ma era stato rilasciato dopo meno di 48 ore. La procura aveva poi richiesto per lui la misura cautelare agli arresti domiciliari, il tribunale del Riesame ha invece stabilito un divieto di avvicinamento entro i 500 metri dalla vittima. Secondo quanto rilevato dai giudici, Basciano avrebbe messo in atto comportamenti tali da causare nella ex compagna un «perdurante stato di ansia e paura», condizionandone anche le abitudini di vita. Nell’inchiesta figurano numerose chat contenenti minacce e messaggi offensivi inviati dall’uomo.