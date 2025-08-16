Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaJannik SinnerTurismoUcrainaVladimir Putin
Spari in strada a Ischia, uccise tre persone, ferita una quarta: «Delitto passionale»

16 Agosto 2025 - 19:16
La sparatoria si è verificata a Forio, in zona Cuotto. In corso i rilievi per capire quanto accaduto

Tre persone sono state uccise in una sparatoria verificatisi ad Ischia, nella zona Cuotto del Comune di Forio. Una quarta persona risulta ferita gravemente. Secondo le prime notizie, ci sarebbero motivi passionali alla base di quanto accaduto. Due cadaveri sono stati trovati sulla strada accanto all’ingresso di un albergo, il terzo in una zona più giù. Sul posto ci sono i Carabinieri, cui sono affidate le indagini, Polizia di Stato, Vigili urbani, volontari. La zona risulta completamente bloccata e inaccessibile.

