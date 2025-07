Roma, spari davanti alla discoteca Fiesta all’Eur. Ferito un buttafuori

Un uomo allontanato dal locale è tornato indietro e ha sparato con una pistola di piccolo calibro

Spari davanti alla discoteca Fiesta in via delle Tre Fontane a Roma. Un uomo ha ferito con un colpo di pistola alla spalla un buttafuori del locale dell’Eur. Poi si è allontanato in auto. Secondo una prima ricostruzione, il responsabile dopo aver lasciato il locale sarebbe tornato indietro e impugnando una pistola di piccolo calibro avrebbe sparato. Il ferito è stato trasportato in ospedale. Sul posto i poliziotti del commissariato Esposizione e della Squadra mobile che indagano.