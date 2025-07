Sparatoria alla festa dei bambini a Marotta, Sandro Spingardi ha ucciso la cognata per il rumore

Nella sparatoria è morta Griselda Cassia Nunez. Ferita la figlia Kenia Cassia Vaca

Sandro Spingardi ha ucciso per il rumore. La lite durante la festa di bambini che ha portato alla sparatoria e alla morte della cognata Griselda Cassia Nunez, 44 anni, di origine boliviana ferendo la figlia 28enne di lei, Kenia Cassia Vaca, è stata generata dagli schiamazzi in un contesto di vecchie ruggini. Il tutto si è svolto a Marotta in provincia di Pesaro Urbino. L’uomo è stato poi arrestato in flagranza dai carabinieri dopo essersi barricato in un capanno degli attrezzi vicino a una casa di campagna. Nessun altro è rimasto ferito nella sparatoria.

Griselda Cassia Nunez è morta sul colpo. Kenia Cassia Vaca, mamma 28enne della bimba, figlia della vittima e cognata dell’aggressore, sarebbe stata la prima a essere colpita. Probabilmente al culmine di un diverbio. Ha riportato ferite superficiali al volto e all’addome, è stata soccorsa e ricoverata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Alla festa stavano partecipando cinque bambini con altre mamme. Una di loro è riuscita a farli uscire tutti e a portarli al sicuro in una casa vicina. L’uomo si è arreso dopo una breve trattativa con i carabinieri ed è stato portato in caserma in stato di fermo. Abiterebbe all’interno di una roulotte poco distante dal casale.