Fa irruzione in un casolare e spara alla festa di compleanno di una bambina: uccisa la nonna, arrestato un 70enne

La tragedia è avvenuta a Marotta, in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche. Gravissima la mamma della festeggiata. Dopo aver aperto il fuoco, l’uomo si è barricato all’interno dell’abitazione e si è arreso alle forze dell’ordine solo dopo tre ore

Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 11 luglio a Marotta, in provincia di Pesaro-Urbino: un uomo di 70 anni ha fatto irruzione in un casolare di campagna, dove era in corso la festa di compleanno di una bambina, e ha sparato contro i presenti. Stando a quanto riporta il Resto del Carlino, la nonna della festeggiata sarebbe stata uccisa, mentre la mamma della bambina – colpita al volto e all’addome – è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Torrette (Ancona). La sparatoria è avvenuta intorno alle 19, quando l’uomo ha fatto irruzione armato all’interno dell’abitazione dove si stava svolgendo la festa.

La mediazione e l’arresto

I momenti successivi sono stati di puro terrore: secondo le prime ricostruzioni, dopo aver sparato, il 70enne si è barricato in casa, trattenendo la nonna della bambina come ostaggio. Le forze dell’ordine, insieme ai soccorsi, sono giunte rapidamente sul posto e hanno tentato una lunga una mediazione. L’uomo si è arreso solo tre ore dopo, alle 22. Quando i carabinieri sono riusciti a entrare nell’edificio, hanno purtroppo trovato la donna già priva di vita.

Salve le piccole invitate

Le altre bambine – scrive il Corriere Adriatico – sono state tratte in salvo da una donna presente alla festa. L’aggressore è stato arrestato e portato via in stato di fermo. Ancora da chiarire le motivazioni alla base del gesto, mentre la comunità locale è sconvolta da quanto accaduto. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali legami tra l’uomo e le vittime.