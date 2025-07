Trovato morto in strada nel Messinese, arrestato il padre sospettato di avergli sparato in testa

Sebastiano Pirri, 63 anni, è ora in custodia cautelare nella Casa Circondariale di Messina

È stato arrestato Sebastiano Pirri, 63 anni, per l’omicidio volontario aggravato del figlio Angelo, 41enne. Quest’ultimo era stato trovato senza vita lo scorso 6 giugno nelle campagne di Pace del Mela, in provincia di Messina. Il padre della vittima è finito in custodia cautelare in carcere anche per porto e detenzione abusiva di arma da fuoco. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il 63enne sarebbe andato a Pace del Mela insieme al figlio la sera del 3 giugno. Qui lo avrebbe ucciso con un colpo di pistola alla testa.

La ricostruzione

La vittima avrebbe provato a fuggire lanciandosi a piedi in una stradina sterrata, a quel punto sarebbe stato raggiunto da un colpo fatale. Il padre, a quel punto, avrebbe nascosto il corpo gettandolo oltre la recinzione dell’autostrada Messina-Palermo per poi trascinarlo in un canale di scolo vicino alla carreggiata. La vittima è stata poi trovata dai carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti balistici, tecnici e biologici sul posto, supportato dal Ris di Messina. Il 63enne si trova ora nella Casa Circondariale di Messina.