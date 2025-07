Uccide l’assassino del figlio per vendetta, gli spari alle spalle a Rocca di Papa: così è morto Franco Lollobrigida, scarcerato da due anni

A sparare è stato Guglielmo Palozzi, padre del 33enne ucciso dopo una lite a pugni per un debito di 25 euro dopo cinque mesi di coma. Perché l'uomo era libero dopo la condanna a 10 anni

Un uomo di 35 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco vicino al capolinea degli autobus nei giardini pubblici di Rocca di Papa, alle porte di Roma. La vittima, Franco Lollobrigida, era stata condannata recentemente in Appello a 10 anni per omicidio preterintenzionale. L’arrestato è Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano morto cinque anni fa in seguito a un’aggressione da parte della stessa vittima, dopo una lite per qualche decina di euro.

Chi è Franco Lollobrigida: la vittima dell’omicidio

Franco Lollobrigida, 35 anni, era uscito di prigione circa due anni fa dopo essere stato condannato per l’omicidio del figlio di Palozzi, Giuliano. L’uomo si trovava accanto a un carrettino dei rifiuti quando è stato raggiunto da un colpo di pistola alle spalle, in quello che i carabinieri hanno definito fin dai primi rilievi come «un’esecuzione in pieno giorno».

Chi è Guglielmo Palozzi: l’uomo arrestato per l’omicidio

Guglielmo Palozzi, operaio della raccolta rifiuti, ha messo in atto quella che gli investigatori definiscono una vendetta pianificata. L’uomo ha sparato un colpo di pistola alla schiena di Lollobrigida davanti al capolinea Cotral di Rocca di Papa, nel cuore del paese, sotto gli occhi di decine di testimoni.

Il precedente: morte di Giuliano Palozzi e processo a Lollobrigida

Alcuni anni fa, Giuliano Palozzi, 33 anni, aveva venduto a Lollobrigida, per 25 euro, una dose di medicina spacciata per droga. La discussione iniziata da Lollobrigida degenerò in un’aggressione sotto casa, in via di Frascati. Il giovane Giuliano Palozzi perse la vita dopo essere stato colpito da Franco Lollobrigida, che fu arrestato.

Il processo e la condanna di Franco Lollobrigida

Lollobrigida fu assolto nel febbraio del 2024 dalla corte d’Assise di Frosinone. Il mese scorso Lollobrigida è stato condannato dalla corte d’Appello a 10 anni di carcere per omicidio preterintenzionale. La condanna definitiva doveva ancora arrivare e il suo legale, Alessandro Marcucci, era pronto a difenderlo davanti ai giudici della Cassazione. La presenza di Lollobrigida nel paese aveva continuato a pesare «come un macigno sulla famiglia della vittima».

Altro episodio di violenza collegato al caso

All’omicidio di Giuliano Palozzi, secondo gli investigatori, è collegato un altro fatto di sangue. Il 10 maggio del 2023 Stefano Calvisi, 56 anni, testimone chiave dell’omicidio e primo soccorritore di Palozzi, era stato ferito al braccio sinistro da un colpo di pistola nell’area dei magazzini di Cinecittà World, il parco divertimenti di Castel Romano, vicino a Roma.

L’arresto di Palozzi: cosa succede ora

Dopo l’omicidio di oggi a Rocca di Papa, l’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e le pattuglie dei carabinieri di Frascati e della stazione di Rocca di Papa. Dopo una breve fuga, Guglielmo Palozzi è stato bloccato dai militari in via Roma, poco distante dalla scena del delitto. L’uomo è stato portato in caserma e interrogato: avrebbe già ammesso di aver pianificato il gesto. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. I magistrati vogliono capire se ci siano stati segnali o minacce precedenti, o se Palozzi abbia agito da solo nella preparazione dell’omicidio. L’arma utilizzata, una pistola corta, è stata recuperata.