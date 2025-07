Francesco Rezzonico accoltella a morte il padre dopo una domenica in famiglia: fermato in provincia di Varese

Ad assistere alla scena, nell'appartamento al primo piano, anche il fratello del ragazzo e la madre adottiva dei due

Francesco Rezzonico ha accoltellato il padre con un coltello da cucina dopo una domenica trascorsa in famiglia. È successo a Luino, in provincia di Varese, nella sera di domenica 6 luglio. Ad assistere alla scena, l’ex moglie della vittima, e madre del ragazzo, e l’altro figlio, che avrebbe tentato, invano, di difendere il padre. Nelle prossime ore, il 25enne verrà ascoltato dalla polizia. I tre uomini sono residenti in Svizzera, a Lugano.

Si scaglia sul padre a seguito di una lite furibonda

Avevano trascorso una domenica in famiglia, Francesco Rezzonico e suo padre Boris, quando, al termine della giornata, verso le 20 di domenica 6 luglio, i due hanno iniziato a litigare furiosamente. Al culmine del diverbio, il ragazzo, 25 anni, si è scagliato contro il padre con un coltello da cucina, e lo ha colpito a morte. In casa, un appartamento al primo piano in via Vittorio Veneto, a Luino, dov’è residente l’ex moglie della vittima, erano presenti anche il fratello di Francesco e la madre dei due, avvocata di 58 anni. Francesco Rezzonico ora si trova in stato di fermo.

Il tentativo di difesa da parte dell’altro figlio

L’altro figlio della ex coppia avrebbe tentato di difendere il padre dall’ira del fratello. Dopo un corpo a corpo tra i due giovani, entrambi figli adottivi di Boris Rezzonico e della ex moglie, Francesco si sarebbe scagliato sul genitore con un coltello da cucina come arma, già sottoposta a sequestro. Dopo aver ucciso il padre, si sarebbe allontanato dall’appartamento, per poi essere fermato bloccato poco dopo dai carabinieri della compagnia di Luino e del reparto di Varese. Oggi verranno ascoltati i due testimoni oculari dell’evento, per chiarire almeno i motivi scatenanti dell’accaduto.