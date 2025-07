Omicidi di Villa Pamphili, i genitori di Anastasia parlano ai pm di Roma: «Kaufmann un assassino? Non ce lo immaginavamo»

I familiari della donna, trovata senza vita a Roma insieme alla figlia Andromeda, sono stati ascoltati dagli inquirenti di piazzale Clodio

Sono arrivati a Roma i genitori di Anastasia, la donna di origine russa trovata senza vita a Villa Pamphili assieme alla figlia Andromeda, di pochi mesi, per la cui morte è accusato l’americano Francis Kaufmann. I familiari della donna sono stati ascoltati dagli inquirenti di piazzale Clodio, a cui hanno detto: «Non avremmo mai immaginato che quell’uomo potesse fare una cosa del genere. Siamo sconvolti».

L’estradizione di Kaufmann in Italia

Kaufmann, accusato del duplice delitto di Villa Pamphili, dovrebbe essere estradato in Italia la settimana prossima. L’uomo al momento si trova in Grecia, dove è stato arrestato. Una volta arrivato a Roma sarà compito del giudice per le indagini preliminari fissare entro cinque giorni l’interrogatorio di garanzia, che si terrà presumibilmente intorno alla metà di luglio, e il test del Dna per stabilire la parentela con la piccola Andromeda. Ci sarà da aspettare più a lungo, invece, per i risultati degli esami istologici sul corpo di Anastasia disposti dalla procura in seguito all’autopsia, per chiarire le cause del decesso.