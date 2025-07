Francis Kaufmann in Italia entro sette giorni: arriva l’ok dei giudici per portare in Italia il presunto killer di villa Pamphili

L'uomo indagato per il duplice omicidio della piccola Andromeda e della madre Anastasia non ha fatto ricorso. Dagli Stati Uniti nessuna richiesta di estrazione

Probabilmente la settimana prossima Charles Francis Kaufman arriverà in Italia. Lo conferma il via libera arrivato dai giudici di Larissa, che hanno dato l’ok per estradare l’uomo accusato di aver ucciso la piccola Andromeda, ritrovata nel parco romano di villa Pamphili a pochi passi da sua madre, Anastasia Trofimova, anche lei senza vita. La notizia dell’arrivo dell’uomo in Italia ora ha una scadenza precisa: sette giorni. L’indagato, per il momento, non ha fatto ricorso.

L’arrivo di Francis Kaufmann in Italia

Ci vorranno ancora sette giorni prima che Kaufmann, che ora si trova in Grecia, dove è stato arrestato, arrivi sul suolo italiano. Lo conferma l’ok dei giudici della città greca di Larissa. Per il momento, l’indagato non ha fatto ricorso. In questi giorni gli verrò notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Compito del giudice per le indagini preliminari sarà poi fissare entro 5 giorni l’interrogatorio di garanzia, che si terrà presumibilmente a metà luglio. Una volta arrivato nella Capitale, l’uomo sarà sottoposto al test del Dna, per stabilire la parentela con la piccola Andromeda. Servirà invece più tempo per i risultati degli esami istologici sul corpo di Anastasia disposti dalla procura in seguito all’autopsia, per chiarire le cause del decesso. Fra le ipotesi quella che la donna di origini siberiane sia stata soffocata.

L’estradizione in Italia e il ruolo degli Usa

Il tribunale di Larissa ha accolto la richiesta delle procura di Roma, che indaga sul 46enne americano sospettato del duplice omicidio di villa Pamphili. Gli Stati Uniti, interpellati sul caso, hanno dichiarato che non vogliono farsi carico di lui nonostante l’uomo abbia detto di aver parlato con il consolato

americano nei giorni scorsi. Così, Kaufmann verrà affidato ai poliziotti italiani e, scortato da loro, in volo, fino a Roma, da dove era scappato l’11 giugno scorso, dopo che, quattro giorni prima, i corpi di Anastasia Trofimova, ragazza russa di 28 anni, e sua figlia Andromeda, di 11 mesi erano stati ritrovati nel parco. Secondo quanto emerso sin ora dalle indagini della procura romana, nelle due settimane precedenti Kaufmann aveva vissuto accampato a villa Pamphili assieme alla ragazza e alla bambina.

Le conseguenze delle truffe nel cinema

Se il 46enne si dovesse avvalere del principio di specialità non potrà essere sottoposto a restrizione della libertà personale «per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa». Quindi finirà in carcere solo per l’omicidio di Andromeda e l’occultamento del cadavere di

Anastasia. Quindi, se Kaufmann dovesse essere indagato anche per la presunta truffa legata al finanziamento ministeriale da 863mila euro per il film “Stelle della notte”, mai realizzato, non rischia il carcere.