L’uomo ricercato per l’omicidio di madre e fratello arrestato a Milano

Era nella lista dei ricercati in Francia. Individuato il 2 luglio alla stazione centrale

Un 31enne francese è stato arrestato dalla Polfer, a Milano, perché ricercato in Francia per duplice omicidio della madre e del fratello. L’uomo è stato individuato il 2 luglio, ma la notizia è stata divulgata stamani. È stato trovato riverso a terra in Piazza Duca D’Aosta, all’esterno della stazione Centrale.

«Gli agenti si sono avvicinati e notando la somiglianza con un soggetto ricercato per duplice omicidio in Francia, di cui erano state diramate recentemente le ricerche, hanno approfondito gli accertamenti», si legge in una nota della Questura, scoprendo che era stato inserito tra i ricercati a livello europeo. Il duplice omicidio è avvenuto ad Argenteuil, in Francia, il 22 giugno scorso. Ora il sospettato si trova nel carcere di San Vittore, a disposizione della Corte d’Appello.