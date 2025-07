Eredità Lady Gucci, condannata a 6 anni e 4 mesi l’ex compagna di cella di Patrizia Reggiani: «Ha manipolato le sue decisioni economiche»

I giudici hanno ritenuto Loredana Canò responsabile di reati legati all’appropriazione indebita e alla manipolazione della volontà di Reggiani, sfruttando il legame costruito durante la detenzione e proseguito dopo la scarcerazione

Si chiude con una condanna a 6 anni e 4 mesi il processo milanese che vedeva coinvolta Loredana Canò, ex compagna di cella e in seguito assistente personale di Patrizia Reggiani, nota ai più come “Lady Gucci”. La sentenza è stata pronunciata oggi dai giudici del Tribunale di Milano, al termine di un procedimento che ha coinvolto anche altre tre persone. Secondo l’accusa, Canò avrebbe avuto un ruolo centrale in una vicenda legata alla gestione sospetta del patrimonio di Reggiani, già condannata nel 1998 per l’omicidio del suo ex marito, Maurizio Gucci, erede della celebre maison di moda. I giudici hanno ritenuto Canò responsabile di reati legati all’appropriazione indebita e alla manipolazione della volontà di Reggiani, sfruttando il legame costruito durante la detenzione e proseguito dopo la scarcerazione.

L’amicizia nata in cella

La storia giudiziaria ha origine negli anni successivi alla scarcerazione di Patrizia Reggiani. Canò, inizialmente semplice compagna di cella, sarebbe divenuta una figura di riferimento nella vita quotidiana della Reggiani, fino ad assumere un ruolo da “faccendiera” nei suoi affari privati e patrimoniali. Secondo l’accusa, avrebbe approfittato della fragilità psicologica e dell’età avanzata della Reggiani per influenzarne alcune decisioni economiche e patrimoniali. I dettagli precisi del raggiro non sono stati ancora resi pubblici in modo esteso, ma si parla di operazioni finanziarie poco trasparenti, prelievi ingiustificati e pressioni esercitate sull’ex “Lady Gucci” in merito alla gestione dei beni a lei intestati.