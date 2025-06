Il killer che spara contro i vigili del fuoco in Idaho: «Appiccato un incendio per farli arrivare»

I pompieri chiamati per un incendio in un boschetto. Forse appiccato intenzionalmente per attirarli. Usati fucili da caccia ad alta potenza

Un’imboscata. A Coeur d’Alene, in Idaho due vigili del fuoco sono stati uccisi e altri 11 feriti. I pompieri sono intervenuti per la segnalazione di un incendio boschivo. E sono stati presi di mira da un killer che ha cominciato a sparare non appena sono arrivati. Tanto che lo sceriffo della contea di Kootenai ha detto che sono stati vittima di un trabocchetto. E che l’incendio forse è stato appiccato intenzionalmente proprio per attirare gli uomini sul posto. L’ufficio dello sceriffo ha fatto sapere che l’uomo è stato «neutralizzato».

Canfield Mountain

Lo sceriffo Bob Norris ha esortato la popolazione a tenersi lontana dalla zona intorno a Canfield Mountain, un’area naturale molto apprezzata dagli escursionisti vicino a Coeur d’Alene, circa 420 km a est di Seattle. «Siamo pronti a neutralizzare questo sospetto che sta attualmente sparando contro il personale di pubblica sicurezza», ha dichiarato Norris in una conferenza stampa, aggiungendo che alcuni civili potrebbero essere rimasti coinvolti nell’incidente e potrebbero essere rimasti intrappolati. Si tratta di alcuni escursionisti che non riescono a scendere dalla montagna a causa dell’incendio. Lo sceriffo ha affermato che il tiratore stava usando fucili da caccia ad alta potenza per sparare rapidamente ai soccorritori e «al momento non mostra segni di volersi arrendere».

Gli spari

Gli spari provenivano da più direzioni, ha aggiunto: un forte indizio del coinvolgimento di più tiratori. Gli autori si trovavano in un luogo «con fitta vegetazione ed erano ben preparati e si mimetizzavano con l’ambiente circostante», ha aggiunto. «Se questi individui non vengono neutralizzati rapidamente, questa sarà probabilmente un’operazione che durerà più giorni», ha detto Norris. Le riprese video dalla scena mostravanoo fumo che si alzava da pendii boscosi e soccorritori armati che si preparavano, mentre diverse ambulanze e veicoli di emergenza sono stati visti entrare in un ospedale vicino. «Le squadre tecniche e le risorse tattiche dell’FBI sono attualmente sul posto per fornire supporto», ha scritto il vicedirettore dell’FBI Dan Bonginow su X. «Rimane una scena attiva e molto pericolosa».

La chiamata

I vigili del fuoco hanno ricevuto la prima chiamata per un incendio intorno alle 13:21 ora locale, ha detto Norris, e circa 40 minuti dopo, sono emerse segnalazioni di colpi d’arma da fuoco. «Questo è un odioso attacco diretto ai nostri coraggiosi vigili del fuoco», ha dichiarato il governatore dell’Idaho Brad Little su X. «Chiedo a tutti gli abitanti dell’Idaho di pregare per loro e per le loro famiglie mentre aspettiamo di saperne di più». Little non ha fornito ulteriori dettagli sulle vittime o sull’evolversi dell’incidente. L’attacco è stato condotto con fucili ad alta potenza, ha aggiunto lo sceriffo, sottolineando che l’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di rintracciare l’assalitore o gli assalitori e sparare a vista.

L’uomo morto

Un uomo è stato trovato morto con accanto un’arma da fuoco dagli agenti della squadra speciale intervenuti per sedare la sparatoria seguita a un incendio in una località di villeggiatura nell’Idaho, in cui sono rimasti uccisi due vigili del fuoco. Lo riporta la Bbc. La polizia aveva emesso un avviso agli escursionisti e ai residenti presenti nella zona a trovare un rifugio sul posto non essendo ancora cessati gli spari. L’ordine è stato revocato dopo il ritrovamento. Si ricorda però che c’è ancora un incendio boschivo attivo e i residenti sono stati esortati ad essere pronti qualora fossero necessari ulteriori interventi.