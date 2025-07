Cinecittà, aprono il fuoco per strada. Un ferito caricato in auto da due persone e portato via

L'uomo colpito, di nazionalità straniera, è stato poi rintracciato al Policlinico Casilino

Gli spari in sequenza, poi la corsa verso l’ospedale. A Cinecittà Est, Roma, diversi residenti si sono svegliati con i colpi d’arma da fuoco. A riportare la notizia di un uomo colpito e poi caricato al volo su un’auto è Repubblica. La sparatoria è avvenuta intorno all’alba in via Libero Leonardi, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione Appia e del Nucleo radiomobile. Secondo quanto raccontato da vari testimoni, dopo gli spari un uomo è rimasto a terra, ferito. Due persone lo hanno caricato su un’auto e si sono allontanati velocemente verso il Policlinico Casilino. Il ferito è di nazionalità straniera, colpito da un proiettile, non sarebbe in gravi condizioni.

Al vaglio le telecamere

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti anche gli specialisti della sezione rilievi tecnico-scientifici di via In Selci. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Roma Casilina. Si stanno valutando le immagini delle telecamere di video sorveglianza per capire chi ha aperto il fuoco.