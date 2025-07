Incendio a Villasimius, fiamme a ridosso della spiaggia: famiglie in fuga e strade bloccate. Bagnanti soccorsi anche via mare – I video

Allarme a Punta Molentis, evacuazioni via terra e via mare complicate dal vento di maestrale. In azione Canadair ed elicotteri, paura per turisti e danni ambientali

Un altro giorno d’emergenza per la Sardegna, stretta nella morsa degli incendi. La situazione più grave si sta registrando a Punta Molentis, nel comune turistico di Villasimius, dove un incendio ha raggiunto la vegetazione a ridosso della spiaggia, costringendo centinaia di bagnanti alla fuga e mettendo a rischio l’incolumità delle persone, i mezzi e l’ambiente. Le fiamme hanno bloccato quasi tutte le vie di fuga a terra. Sul posto si è reso necessario l’intervento della Capitaneria di Porto di Cagliari, che ha mobilitato motobarche e sommozzatori per una possibile evacuazione via mare, anche se le raffiche di maestrale, che da ore sferzano il sud della Sardegna, stanno rendendo complesse le operazioni di soccorso.

Famiglie in fuga e strade bloccate

L’incendio ha generato scene di forte tensione e panico. Molti turisti, in costume e ciabatte, si sono lanciati verso le auto parcheggiate poco distanti, in un parcheggio ormai intasato e intrappolato dal fuoco. Alcuni veicoli si sono avventurati fin sulla sabbia per recuperare parenti e bambini che raccoglievano in fretta ombrelloni e asciugamani. Drammatico il bilancio tracciato dagli ambientalisti del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG): «È andato in fumo un gioiello ambientale», scrivono, parlando di danni irreparabili a uno dei tratti più belli e fragili del litorale sardo.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Massiccio intervento dei soccorsi: elicotteri, sommozzatori, Canadair

Due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente dal distaccamento di San Vito e l’altra dalla sede stagionale di Castiadas, sono impegnate da ore sul fronte delle fiamme. Secondo quanto riferito dal comando operativo, il rogo minaccia circa 200 veicoli e un numero imprecisato di turisti ancora in zona. Per fronteggiare l’emergenza, sono stati schierati anche gli specialisti del nucleo nautico con motobarche e gommoni per soccorsi via mare. In volo anche un elicottero dei Vigili del Fuoco per operazioni di evacuazione dall’alto. Sul posto sono operativi due Canadair della flotta aerea nazionale, affiancati da mezzi della Regione Sardegna.