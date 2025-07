Los Angeles, il motore di un aereo Delta prende fuoco durante il decollo: la virata e l’atterraggio di emergenza in diretta tv – Il video

La scena è stata ripresa dal canale televisivo "LA Flights"

Un motore di un aereo della Delta Airlines ha preso il fuoco durante il decollo, costringendo il pilota a fare inversione e rientrare all’aeroporto di Los Angeles. La scena è stata ripresa dal canale tv LA Flights e i filmati mostrano chiaramente lo sprigionarsi delle fiamme dal motore sinistro del Boeing 767-400. Il volo era diretto ad Atlanta.

La virata e il ritorno a Los Angeles

Dopo essersi accorto del problema, il pilota ha fatto una virata ed è atterrato sulla pista, dove lo attendevano diversi soccorritori in attesa. Non si sono registrati feriti, né tra i passeggeri né tra l’equipaggio. «Il volo Delta 446 è rientrato a Los Angeles poco dopo la partenza, in seguito all’individuazione di un problema al motore sinistro dell’aereo», si è limitato a dire un portavoce della Delta Airlines alla Bbc.