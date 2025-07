Air India, i fuel switches e il dialogo tra i due piloti: cosa è successo nel disastro del Boeing 787 Dreamliner

Il rapporto sull'incidente. I due piloti. Gli interruttori del carburante spenti e riaccesi. La registrazione vocale della cabina di pilotaggio prima della tragedia

La registrazione di un dialogo tra i due piloti del volo Air India precipitato il mese scorso indica che il capitano ha interrotto l’afflusso di carburante ai motori dell’aereo. Nell’incidente del 12 giugno ad Ahmedaband in India sono morte 260 persone. Il primo ufficiale, che pilotava il Boeing 787 Dreamliner, chiede al capitano, più esperto, perché abbia spostato gli interruttori del carburante in posizione “cutoff” pochi secondi dopo il decollo dalla pista, secondo il rapporto. I due piloti coinvolti erano il capitano Sumeet Sabharwal e il primo ufficiale Clive Kunder. Avevano rispettivamente un’esperienza di volo complessiva di 15.638 e 3.403 ore.

Cutoff

Un rapporto preliminare sull’incidente, pubblicato sabato dall’Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) indiano e citato da Reuters, affermava che gli interruttori del carburante erano passati da “run” a “cut-off” a distanza di un secondo l’uno dall’altro subito dopo il decollo, ma non spiegavava come fossero azionati. Quasi subito dopo il decollo dell’aereo, le riprese delle TV a circuito chiuso mostrano l’attivazione di una fonte di energia di riserva, chiamata turbina ad aria ARAM, a indicare una perdita di potenza dei motori. Un pilota è stato poi udito dal registratore vocale della cabina di pilotaggio chiedere all’altro perché avesse interrotto il carburante. «L’altro pilota ha risposto di non averlo fatto», si legge nel rapporto. Senza carburante ai motori, l’aereo diretto a Londra ha iniziato a perdere spinta. Dopo aver raggiunto un’altezza di 200 metri, l’aereo ha iniziato ad precipitare.

Gli interruttori del carburante

Gli interruttori del carburante di entrambi i motori sono stati riportati in modalità “run” e l’aereo ha tentato automaticamente di riavviare i motori, si legge nel rapporto. Ma l’aereo era troppo lento per potersi riprendere, secondo quanto ha dichiarato a Reuters l’esperto di sicurezza aerea John Nance. L’aereo ha sfiorato alcuni alberi e un camino prima di schiantarsi in una palla di fuoco contro un edificio nel vicino campus di una facoltà di medicina, secondo il rapporto, uccidendo 19 persone a terra e 241 delle 242 a bordo del 787. L’amministratore delegato di Air India Campbell Wilson ha detto che nel rapporto preliminare non sono stati segnalati guasti meccanici o di manutenzione.

Gli incidenti aerei

La maggior parte degli incidenti aerei è causata da molteplici fattori e, secondo le normative internazionali, è previsto un rapporto finale entro un anno dall’incidente. L’incidente di Air India ha riacceso il dibattito sull’installazione di telecamere in cabina di pilotaggio, note come registratori di immagini in cabina di pilotaggio, sugli aerei di linea. Nance ha affermato che gli investigatori avrebbero probabilmente beneficiato notevolmente dall’avere riprese video della cabina di pilotaggio durante il volo di Air India.

Air India ha dovuto affrontare ulteriori controlli su altri fronti dopo l’incidente. L’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea ha dichiarato questo mese di voler indagare sulla sua compagnia aerea low cost, Air India Express, dopo che Reuters ha riferito che il vettore non ha seguito la direttiva di sostituire tempestivamente i componenti del motore di un Airbus A320 e ha falsificato i registri per dimostrarne la conformità.

I due piloti

Dei due piloti, il capitano Sumeet Sabharwal, 56 anni, era in possesso di una licenza di pilota di linea valida fino al 14 maggio 2026. Aveva ottenuto l’autorizzazione a volare come pilota in comando su diversi velivoli, tra cui il Boeing 787 e il 777 e l’Airbus A310. Aveva un’esperienza di volo complessiva di 15.638 ore, di cui 8.596 su un Boeing 787. Secondo un articolo del Times of India, Sabharwal aveva chiamato la sua famiglia dall’aeroporto, assicurando loro che li avrebbe richiamati dopo l’atterraggio a Londra. Un pilota che aveva avuto un breve incontro con lui ha dichiarato a Reuters che era un “gentiluomo”.

ll primo ufficiale Clive Kunder, 32 anni, era in possesso di una licenza di pilota commerciale rilasciata nel 2020 e valida fino al 26 settembre 2025. Aveva ottenuto l’autorizzazione a pilotare Cessna 172 e Piper PA-34 Seneca come pilota in comando e copilota su Airbus A320 e Boeing 787. Aveva un’esperienza di volo complessiva di 3.403 ore, di cui 1.128 come copilota del 787. È entrato a far parte di Air India nel 2017.

Cosa sono gli interruttori del carburante

Gli interruttori del carburante regolano il flusso di carburante nei motori di un aereo. Vengono utilizzati dai piloti per avviare o spegnere i motori a terra. O per spegnerli o riavviarli manualmente in caso di guasto durante il volo. Gli esperti di aviazione affermano che un pilota non sarebbe in grado di spostare accidentalmente gli interruttori del carburante che alimentano i motori. Ma se venissero spostati, l’effetto sarebbe immediato, interrompendo l’alimentazione dei motori. Secondo l’esperto di sicurezza aerea statunitense John Cox esistono sistemi di alimentazione e cablaggi indipendenti per gli interruttori di interruzione del carburante e le valvole. I due interruttori di controllo del carburante su un 787, nel caso di Air India equipaggiato con due motori GE si trovano sotto le leve di spinta.

Da run a cutoff

Gli interruttori sono a molla per rimanere in posizione. Per commutare uno da run a cutoff, il pilota deve prima tirare l’interruttore verso l’alto e poi spostarlo da run a cutoff o viceversa. Secondo il registratore di volo, pochi secondi dopo il decollo, gli interruttori di entrambi i motori sono passati da “RUN” a “CUTOFF” uno dopo l’altro, a distanza di un secondo l’uno dall’altro. Di conseguenza, i motori hanno iniziato a perdere potenza. Il registratore vocale della cabina di pilotaggio ha udito un pilota chiedere all’altro perché avesse interrotto il rifornimento di carburante. «L’altro pilota ha risposto di non averlo fatto», si legge nel rapporto. Il rapporto non ha identificato quali dichiarazioni siano state fatte dal comandante del volo e quali dal primo ufficiale.

La tragedia

Tuttavia, il Wall Street Journal ha riportato mercoledì che il primo ufficiale ha chiesto al comandante perché avesse spostato gli interruttori del carburante su “CUTOFF” pochi secondi dopo il decollo dalla pista, citando fonti a conoscenza della prima valutazione delle prove emerse durante le indagini da parte dei funzionari statunitensi. Pochi secondi dopo, gli interruttori sono tornati in posizione “RUN”, secondo il rapporto preliminare. Entrambi gli interruttori di controllo del carburante sono stati trovati in posizione “RUN” sul luogo dell’incidente, si legge nel rapporto.

Quando gli interruttori di controllo del carburante vengono spostati da “CUTOFF” a “RUN” mentre l’aereo è in volo, il sistema di controllo di ciascun motore gestisce automaticamente una sequenza di accensione e ripristino della spinta e l’immissione di carburante, si legge nel rapporto. «Nessun pilota sano di mente disattiverebbe mai quegli interruttori in volo», soprattutto quando l’aereo sta appena iniziando a salire, ha affermato l’esperto di sicurezza aerea statunitense John Nance.