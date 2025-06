Le ombre su Air India, un nuovo problema tecnico e l’allarme del pilota: «Torniamo indietro». Gli altri due guai in pochi giorni ai Boeing – L’audio

Un volo della compagnia indiana decollato da Hong Kong e diretto a Delhi è rientrato dopo meno di un'ora per un «malfunzionamento tecnico». I sospetti sull'azienda dopo il tragico incidente con oltre 240 morti

«Vorrei riparare su Hong Kong. Magari torniamo indietro e atterriamo a Hong Kong per risolvere il problema». Un altro incidente di un Boeing 787 Dreamliner è stato sfiorato, solo giorni dopo che un Air India con a bordo 272 persone si è schiantato pochi secondi dopo il decollo in India. Questa volta, sempre su un volo della compagnia aerea indiana, l’AI315 decollava dal sud-est asiatico in direzione Delhi. Qualche problema tecnico di troppo, e il tragico precedente a cui è sopravvissuto un solo passeggero, ha spinto il comandante a richiedere alla torre di controllo di poter tornare indietro. Dopo una curva «a otto», come si vede dal tracker fornito dal sito Flightradar24, l’aereo è effettivamente tornato sano e salvo a terra.

Il messaggio urgente del pilota

Quasi tre ore e mezza di ritardo per «qualche problema tecnico», in cui l’Air India 315 ha atteso con preoccupazione il via libera al decollo che da Hong Kong l’avrebbe portato alla capitale Dehli. Finalmente il momento del rullaggio, poi il volo prende quota. Il pilota percepisce immediatamente che qualcosa non va, non se la sente di rischiare: «Non vogliamo continuare oltre», è il chiaro messaggio spedito senza mezzi termini alla torre di controllo dell’aeroporto da cui erano appena partiti. Un’ora e mezza di apprensione e ansia fino a quando le ruote del velivolo, con 7 anni di servizio alle spalle, non hanno toccato nuovamente l’asfalto dell’aeroporto di Hong Kong.

Due Boeing malfunzionanti in pochi giorni

«Il volo è atterrato sano e salvo a Hong Kong ed è sottoposto a controlli per precauzione», ha dichiarato ai media un portavoce della compagnia indiana. «Stiamo fornendo ai passeggeri tutta l’assistenza necessaria a terra per ridurre al minimo i disagi causati da questa interruzione imprevista». Si tratta del secondo malfunzionamento intercettato su un Dreamliner India dopo l’incidente dell’AI 171: domenica un volo della British Airways da Londra a Chennai, in India, è rientrato nel Regno Unito a causa di un problema tecnico.