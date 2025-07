Con chi volano gli italiani? Uno su tre sceglie Ryanair, Ita Airways batte EasyJet. Roma-Catania la rotta domestica più trafficata

I dati del bollettino Enac relativo al 2024. Oltre 182 milioni di passeggeri trasportati nel corso dell'anno: è record

È Ryanair la compagnia aerea più usata in Italia. Nel 2024, la compagnia low-cost irlandese ha sfondato per la prima volta la soglia dei 60 milioni di passeggeri trasportati in un anno, più del numero di persone residenti lungo la Penisola. Lo rivela il bollettino statistico di Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, relativo allo scorso anno. Al secondo posto delle compagnie più gettonate c’è Ita Airways, che riesce a tenersi alle spalle le altre due low-cost più gettonate: EasyJet e Wizz Air.

Anno record per il trasporto aereo

Il 2024 è stato un anno record per il trasporto aereo in Italia, con oltre 182 milioni di passeggeri che si sono imbarcati su voli da e per l’Italia. Di questi, 36,2 milioni sono collegamenti «domestici», ossia dentro i confini italiani, mentre il resto riguarda destinazioni all’estero. Quasi due viaggiatori su tre hanno volato con una compagnia aerea low-cost, a conferma del ruolo dominante che vettori come Ryanair ed EasyJet sono riusciti a conquistare. Tra le compagnie italiane, dopo Ita Airways si piazza Air Dolomiti, vettore veneto del gruppo Lufthansa, che ha trasportato circa 2,4 milioni di passeggeri nel 2024, poco più di Aeroitalia e Neos.

Le rotte più trafficate

La rotta aerea domestica più trafficata è la Roma Fiumicino-Catania, con poco meno di 2 milioni di viaggiatori in entrambe le direzioni. E al secondo posto c’è un altro collegamento tra la Capitale e la Sicilia, questa volta però con Palermo (1,7 milioni di passeggeri). Completa il podio la tratta Roma Fiumicino-Milano Linate, con circa un milione di passeggeri. Nei collegamenti con l’Europa, la rotta più trafficata è Fiumicino-Madrid, mentre per quanto riguarda i voli extra Ue la prima destinazione è New York.

