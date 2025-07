Fiumicino off limits causa maltempo, voli dirottati su altri aeroporti: cosa sta succedendo

La decisione delle autorità dopo le piogge intense. Atterraggi spostati su altri scali, da Pisa a Bologna sino a Napoli.

Niente atterraggi a Fiumicino causa maltempo. Nella serata di domenica le autorità di aviaizone civile hanno disposto il dirottamento di almeno 10 voli dal principale scalo di Roma a causa delle intense piogge che flagellano la capitale. I voli sono stati dirottati su altri aeroporti, come quelli di Napoli, Pisa e Bologna – per lo meno per fare rifornimento in attesa di poter riprendere la tratta. Già nelle scorse ore la società Aeroporti di Roma aveva avvertito sui canali ufficiali che alcuni voli avrebbero potuto subire ritardi a causa delle «condizioni meteorologiche avverse» sulla capitale.