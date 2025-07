Orio al Serio, la corsa senza ostacoli in pista dell’uomo che è stato risucchiato dal motore dell’aereo – Il video

Gli ultimi istanti di Andrea Russo mentre cerca di raggiungere, riuscendoci, l'aereo Volotea

Il tentativo maldestro di salire su uno dei due motori, la corsa, tra il personale in pista, che forse non aveva ancora capito che intenzioni avesse. Qualcuno prova a fermarlo, ma lui è troppo veloce. Non riuscendo a entrare nel primo motore, va verso quello accanto. Sono gli ultimi istanti di vita di Andrea Russo, morto suicida finendo sotto il motore di un aereo in fase di rullaggio, a Orio al Serio. Le immagini sono riprese da una passeggera brasiliana, a bordo di un altro velivolo, che ha assistito alla scena.

I precedenti

L’uomo ha eluso i controlli di sicurezza prima del tragico gesto, perché non si è riusciti a bloccarlo? Sul caso è stata aperta un’inchiesta. Anche perché, nemmeno due mesi fa, secondo quanto denunciano i sindacati, un uomo era stato trovato nascosto all’interno del carrello di un aereo, sempre nello stesso scalo, dopo aver presumibilmente scavalcato la recinzione dell’aeroporto.

«Chiudi gli occhi»

Uno degli steward presenti quando Russo si è gettato nel motore dell’airbus Volotea, diretto a Oviedo, aveva capito le intenzioni dell’uomo. In quei brevi istanti, riporta oggi il Corriere della Sera, si è rivolto al collega più giovane per intimargli di chiudere gli occhi. Ma quest’ultimo non ha fatto in tempo. Sul posto, subito dopo i vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia, martedì mattina in aeroporto sono arrivati anche gli psicologi della Sipem Sos, cioè la Società italiana psicologia d’emergenza. Scopo della loro presenza è stato quello di assistere il personale e i passeggeri testimoni dell’accaduto.