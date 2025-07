L’auto si blocca in corsia di immissione, lui tira fuori la tenda e dorme lì: turista tedesco improvvisa un campeggio sulla provinciale

È accaduto nei pressi di Barghe, nel Bresciano. L'auto, rimasta in panne per una notte intera, è stata caricata la mattina seguente su un carro attrezzi

Avere una tenda a portata di mano, nelle calde serate estive, può sempre tornare utile. Anche quando il motore dell’auto decide tutto d’un tratto di smettere di funzionare e, data l’ora tarda, nessun carro attrezzi è più disponibile. È così che un turista tedesco, che stava attraversando con la sua Ford la Valle Sabbia, nella parte orientale della provincia di Brescia, ha deciso di accamparsi per la notte, lì dove era rimasto in panne, in curva sulla corsia di immissione della strada provinciale 237 e a pochi metri dall’ingresso di una galleria.

Il problema meccanico e il campeggio improvvisato

Una notte passata sull’asfalto, non per le ben note chilometriche code di luglio ma per un inconveniente tecnico. Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 luglio, l’auto ha infatti deciso di piantarsi nel bel mezzo del viaggio, non lontano dall’abitato di Barghe. Le telefonate alle autofficine della zona non hanno ovviamente ricevuto risposta e così, in mancanza di assistenza stradale, il turista tedesco si è arrangiato come poteva. Dal bagagliaio ha estratto senza esitazione la sua ampia tenda da campeggio – con tanto di materassino – e si è semplicemente appisolato lì, a qualche centimetro dalle vetture che sfrecciavano sulla SP 237 della Valle Sabbia.

L’arrivo del carro attrezzi

La situazione si è poi risolta nella prima mattina del giorno seguente, giovedì 10 luglio, quando finalmente il soccorso stradale ha tolto di mezzo la Ford targata tedesca liberando la corsia di ingresso. Un lieto fine arrivato non prima di numerose segnalazioni, sulle pagine social ma anche alle forze dell’ordine, con tanto di fotografie. Anche perché non capita tutti i giorni di trovarsi seduti al volante e vedersi comparire davanti un campeggio improvvisato.