Ruba un cane sul lungomare di Soverato e chiede il riscatto alla vittima: arrestato

Il 35enne è stato fermato dai carabinieri subito dopo aver commesso il fatto. Ora si trova agli arresti domiciliari

Gli ha sequestrato il cane e gli ha chiesto il riscatto. Una sorta di “cavallo di ritorno”, come spesso avviene con i furti delle auto. È successo sul lungomare di Soverato, in provincia di Catanzaro, dove un giovane si sarebbe approcciato a un ragazzo del posto e gli avrebbe sottratto un esemplare di American staff, per poi chiedergli 500 euro per la restituzione. Colto sul fatto, è stato arrestato dai carabinieri.

Il furto del cane e la richiesta di riscatto

Sul lungomare Cristoforo Colombo di Soverato un 35enne è stato arrestato in flagranza, ritenuto indiziato per i reati di furto e tentata estorsione. I Carabinieri della Compagnia di Soverato lo hanno fermato subito dopo che aveva approcciato un giovane della zona e gli aveva sottratto il cane, un esemplare di American staff, per poi chiedergli 500 euro in cambio. A intervenire, bloccandolo, sono stati i militari della Stazione Carabinieri di Satriano, che hanno rinvenuto anche il cane, restituendolo al legittimo proprietario. Il 35enne arrestato si trova ora agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.