Belluno, tifosi tedeschi rubano il cartello della frazione «Andrich» come il nome del loro amato calciatore. Il sindaco risarcito con 400 euro

Pentiti, hanno inviato al primo cittadino una busta contente dei soldi, in modo anonimo. Con il denaro è stata acquistata e installata una nuova insegna

Hanno visto la scritta Andrich sul cartello stradale della frazione del comune di Vallada Agordina, nel Bellunese. E in onore del loro amato centrocampista del Bayer Leverkusen, tedesco, hanno pensato di rubarla come prezioso souvenir. Questa l’azione di alcuni tifosi della celebre squadra di calcio tedesca, di passaggio in Italia. In seguito al furto però il gruppo si sarebbe pentito. Così al sindaco Fabio Luchetta, riporta il Corriere della Sera, è stata recapitata una busta contenente quattro banconote da 100 euro e l’articolo del «Corriere delle Alpi» allegato. Un chiaro riferimento all’azione intrapresa.

«In quel momento in paese c’erano alcuni turisti tedeschi…»

Il cartello era stato staccato il 3 giugno dello scorso anno. Ora con i soldi arrivati in quella busta è stata installata una nuova insegna. «Proprio un anno fa, erano presenti nel nostro Comune alcuni turisti tedeschi ma non possiamo accusarli del furto, non abbiamo alcuna prova che siano stati loro», ha spiegato il sindaco al Corriere. «Andrich- precisa Luchetta – è un cognome classico molto diffuso in questa area ed è facile pensare che ci sia un legame con gli avi del giocatore anche perché moltissimi bellunesi si sono trasferiti in Germania nel dopoguerra. Sulle origini del giocatore tedesco non abbiamo mai fatto, però, delle ricerche».