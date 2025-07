Botte e umiliazioni in un centro per disabili a Cuneo, 12 persone rinviate a giudizio

Quindici le vittime identificate, tutte affette da autismo associato a patologie psichiatriche. Uno di loro ha ricevuto una scarpa in faccia da uno degli infermieri

Dodici operatori di un centro diurno per disabili di Cuneo sono stati rinviati a giudizio per maltrattamenti, in riferimento a una serie di episodi che si sarebbero protratti dal 2014 all’aprile 2019. Quindici gli ospiti identificati come vittime dei presunti maltrattamenti, tutti con autismo associato a patologie psichiatriche e alcuni di loro minorenni. Uno di loro, un ragazzo, sarebbe stato colpito con una scarpa al volto da uno degli infermieri, mentre una psicologa si sarebbe resa protagonista di una serie di umiliazioni fisiche nei confronti di uno degli ospiti.

Coinvolti anche i vertici

Nell’inchiesta sono coinvolti anche i vertici della realtà. La direttrice e la coordinatrice della cooperativa sociale “Per Mano” compariranno infatti in giudizio insieme a un educatore, una psicologa, quattro infermieri e quattro oss della struttura. Secondo gli inquirenti oltre alla situazione di incuria in cui versavano gli utenti, nel centro venivano somministrate in abbondanza dosi di psicofarmaci. Spesso le vittime venivano abbandonate a lungo nella cosiddetta relax room, spazio in cui gli ospiti erano accompagnati quando versavano in stati di forte agitazione psicomotoria. Secondo quanto emerso nell’inchiesta i vertici della cooperativa sarebbero stati a conoscenza degli episodi e al personale, evidentemente non formato nel gestire le crisi degli utenti veniva detto di non lasciare segni che potessero far insospettire i familiari. Molte famiglie delle presunte vittime sono ora costituite come parti civili al processo.