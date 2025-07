Vivian Spohr, la donna tedesca che ha investito e ucciso Gaia Costa: «Sono sgomenta ma sono a completa disposizione degli inquirenti»

La donna, moglie dell'ad di Lufthansa, è già tornata in Germania. Da Monaco di Baviera i suoi legali fanno sapere che procederanno con un risarcimento

Si è posta completamente a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana Vivian Spohr, la turista tedesca che martedì scorso ha travolto e ucciso la 24enne Gaia Costa mentre attraversava sulle strisce pedonali a Porto Cervo. Mentre la donna, non avendo alcun ordine restrittivo, è già tornata in Germania, ha affidato ai suoi legali un pensiero di cordoglio alla famiglia della giovane vittima: «Vivian Spohr esprime il suo sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente, che ha travolto una famiglia, la città di Tempio e l’intera comunità della Gallura». A rappresentare la donna, moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr, saranno gli avvocati Angelo Merlini e Alessandro Vitale, che da Monaco di Baviera stanno preparando la difesa.

Il risarcimento

La famiglia di Vivian Spohr, nell’attesa che gli inquirenti facciano chiarezza sull’esatta dinamica dell’incidente, sta già provedendo a predisporre un risarcimento per la famiglia di Gaia Costa: «Pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverà al fine di attenuarne le conseguenze», questo è quanto si legge nella nota rilasciata dai legali. Un eventuale risarcimento prima ancora che venga avviato il processo e la totale disponibilità della donna a collaborare con la Procura potrebbero aver dei risvolti sulla sua posizione davanti agli inquirenti.

Il silenzio della famiglia

Da Tempio Pausania, località dell’entroterra Sassarese dove risiedeva la 24enne, non giungono ancora commenti da parte della famiglia. È ancora troppo forte il dolore per la perdita della giovane Gaia che si stava recando a lavoro. Nell’attesa dell’autopsia che verrà effettuata mercoledì 16, le uniche parole arrivano dall’avvocato Antonello Desini: «In questo momento bisogna rispettare il dolore di una famiglia distrutta»

La ricostruzione della vicenda

Vivian Spohr, si trovava in vacanza con la famiglia in Costa Smeralda quando ha investito e ucciso la 24enne Gaia, lungo via Aga Khan, nel centro di Porto Cervo. La donna era alla guida di una Bmw quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha travolto la ragazza. L’impatto è stato violentissimo: Gaia ha battuto la testa sull’asfalto e ha perso conoscenza. Sul posto è intervenuto il 118, ma nonostante oltre venti minuti di tentativi di rianimazione, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Vivian Spohr è risultata negativa ai test alcolemici e tossicologici effettuati subito dopo l’incidente. Dopo l’accaduto, ha lasciato l’isola per fare ritorno in Germania. La famiglia Spohr stava trascorrendo le vacanze in Sardegna, dove possiede una villa nella zona di Porto Cervo.