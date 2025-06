Resta senza benzina sulla strada buia, motociclista travolto e ucciso. Caccia al pirata della strada

La vittima della tragedia, Antonio Pietro Ghiaccio, era il vicesindaco di Scano Montiferro. Aspettava un amico dopo essere rimasto a secco

Antonio Pietro Ghiaccio, 54 anni, vicesindaco di Scano Montiferro, in provincia di Oristano, è stato travolto e ucciso da un’auto pirata durante la notte, lungo la strada provinciale 10 a San Vero Milis, nell’Oristanese. Ghiaccio era rimasto senza benzina con la moto lungo una strada buia e stava aspettando un amico che venisse ad aiutarlo. Una prima auto l’ha sfiorato, una seconda l’ha travolto e l’automobilista è scappato. Infine un’altra auto ha centrato le due ruote della moto. Il primo e il terzo conducente si sono fermati e hanno lanciato l’allarme. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il conducente responsabile della morte del vicesindaco.

Si cerca il pirata fuggito

Allertati i soccorsi, sulla strada provinciale 10 sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Oristano. Per il vicesindaco, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: Antonio Pietro Ghiaccio è morto sul colpo. Le due auto coinvolte e la motocicletta sono state poste sotto sequestro, mentre sono in corso le indagini per rintracciare il veicolo che ha investito mortalmente l’uomo.