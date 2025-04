Investì e uccise il marito dopo la messa al santuario, la moglie patteggia 10 mesi: «Manovra sbagliata»

La tragedia nel 2024 nel parcheggio del complesso religioso della Madonna delle Tre Fontane, nel sud di Roma. L'uomo di 73 anni era morto sul colpo

La visita al santuario della Madonna delle Tre Fontane, nel sud di Roma. La messa, marito e moglie uno accanto all’altro come sempre durante le celebrazioni. Poi la tragedia: lei, 72 anni, sale in macchina e si mette al volante. Lui, il 73enne Stefano Cicconi, aspetta sull’asfalto del parcheggio. Lì viene travolto dalla Fiat Seicento guidata dalla moglie e muore sul colpo. Quasi un anno dopo quel 25 maggio 2024, il procedimento a carico della donna si è concluso con il patteggiamento di una condanna – sospesa – a dieci mesi.

L’incidente in auto e le indagini

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 25 maggio 2024. I soccorsi erano arrivati rapidamente ma ormai restava solo da dichiarare il decesso di Stefano Cicconi. Sul luogo sono poi arrivati anche gli investigatori, chiamati sul luogo da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Fin dal primo istante per le forze dell’ordine e per gli inquirenti non c’è il minimo dubbio che si tratti di una manovra sbagliata e non volontaria. Una tesi diventata poi certezza dopo l’attenta analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del santuario romano. La Fiat Seicento, in ogni caso, era stata sequestrata dagli investigatori con l’obiettivo di capire se alla base dell’incidente ci fosse un guasto meccanico.