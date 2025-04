Carmela Fiorella indagata, l’inchiesta sulla laurea «truccata» per il concorso ad Aeroporti di Puglia della moglie del consigliere Pd

La donna avrebbe dichiarato un titolo in Economia e Marketing, necessaria per partecipare alla selezione, invece di quello realmente conseguito in Scienze dell’Amministrazione

Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo, è attualmente indagata dalla Procura di Bari per falso in relazione ai titoli presentati durante una selezione per diventare manager delle risorse umane presso Aeroporti di Puglia. Secondo quanto ricostruito, avrebbe dichiarato il possesso di una laurea in Economia e Marketing, necessaria per partecipare alla selezione, invece di quella realmente conseguita in Scienze dell’Amministrazione presso l’Università di Bari. La segnalazione di irregolarità è partita da Aeroporti di Puglia stessa e dall’Università di Bari, che hanno presentato esposti alla magistratura «a tutela dell’onorabilità dell’azienda e del personale».

«È giusto che paghi chi ha sbagliato»

Dopo che la questione è venuta a galla, Fiorella ha rassegnato le dimissioni e, in una nota diffusa venerdì scorso, ha chiesto pubblicamente scusa, affermando di voler assumersi la piena responsabilità per quanto accaduto. «È giusto che paghi chi ha sbagliato e nessun altro», aveva detto esonerando il marito da qualsiasi responsabilità. «Sono pronta a rispondere del mio comportamento davanti alle autorità preposte, ma è giusto che paghi chi ha sbagliato e nessun altro», aveva scritto ribadendo che il marito fosse «totalmente ignaro». Il concorso era durato dieci giorni e aveva tre partecipanti, di cui due poi esclusi per illeggibilità delle carte o per impossibilità di raggiungere il punteggio minimo.