Tre fratelli e un amico arrestati per l’omicidio del 21enne ad Abbiategrasso

Dietro l'omicidio ci sarebbero questioni legate allo spaccio di droga nel Milanese, secondo gli inquirenti

Sono quattro italiani i ragazzi fermati per l’omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy, 21enne di origine egiziana accoltellato e ucciso nella notte tra venerdì e sabato scorsi ad Abbiategrasso, nel Milanese. I quattro sono indagati tutti per omicidio in concorso.

L’agguato per questioni di spaccio

I carabinieri hanno identificato i quattro grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze. Si tratta di tre fratelli di 27, 20 e 18 anni, e di un amico 27enne, tutti residenti in via Fusé, dove la vittima è stata colpita con una coltellata al petto. Stando gli accertamenti eseguiti dai carabinieri, dietro all’omicidio vi sarebbero questioni legate allo spaccio di droga.