Udine, barca va a fuoco: muore una turista, il marito si salva lanciandosi in acqua ma è gravemente ustionato

Le cause sono in corso di accertamento: si ipotizza un guasto o un cortocircuito

Tragedia alle rive del fiume Stella, a Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine. Una barca ormeggiata lungo il corso d’acqua è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora da chiarire. A bordo si trovava una coppia, probabilmente turisti di nazionalità tedesca: la donna ha perso la vita, mentre l’uomo, il suo compagno, è rimasto gravemente ustionato nel tentativo di mettersi in salvo. L’allarme è scattato intorno alle tre del mattino. I vigili del fuoco di Latisana e di Lignano sono intervenuti prontamente, coadiuvati anche dal reparto sommozzatori, i quali hanno tratto in salvo l’uomo che, per sfuggire all’incendio, si era lanciato nelle acque del fiume. Nonostante le ustioni, l’uomo è rimasto cosciente ed è stato immediatamente soccorso e trasferito d’urgenza in elicottero sanitario all’ospedale di Udine, dove attualmente si trova in condizioni gravi.

Le ipotesi sulle cause

La donna, purtroppo, non è riuscita a fuggire: il suo corpo è stato recuperato successivamente all’interno del natante, dove sarebbe rimasta intrappolata. Anche alcuni cani si trovavano sulla barca al momento dell’incendio: sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza e se siano sopravvissuti. Sulle cause del rogo stanno indagando i carabinieri, mentre i primi rilievi tecnici lasciano spazio a due possibili ipotesi: un cortocircuito o un guasto all’impianto a gas installato sull’imbarcazione. Nessuna pista, però, è al momento esclusa. La dinamica dell’accaduto, così come l’identità completa delle vittime, sarà chiarita con maggiore precisione nelle prossime ore, anche grazie alle testimonianze dell’uomo sopravvissuto, non appena sarà possibile ascoltarlo.