Aereo si schianta in Florida: la palla di fuoco e la nube di fumo. La tragedia a 24 ore da quella del fiume Hudson – Il video

Lo schianto poco fuori dall'aeroporto di Boca Raton, sulla pista militare. Non ci sono per ora notizie certo sul numero di eventuali vittime

Un piccolo aereo si è schiantato lungo una strada trafficata appena fuori dall’aeroporto di Boca Raton, in Florida, trasformandosi in una palla di fuoco. Lo riferisce la Cnn citando la polizia locale. Non è chiaro al momento quante siano le vittime e le persone coinvolte nell’incidente. Secondo i dati di FlightRadar24, si trattava di un Cessna 310, un piccolo aereo bimotore. L’utente che ha condiviso su X il video che qui ripubblichiamo riferisce che lo schianto avvenuto proprio di fronte al suo ufficio «ha scosso l’intero edificio» e si dice «certo che siano state perse delle vite». Nel filmato si vede un’enorme nube di fumo alzarsi da dietro alcuni edifici lungo una strada trafficata. Il Comune di Boca Raton riporta per ora solo la presenza di unità di soccorso sul luogo dell’incidente e le relative indicazioni di traffico, da cui si evince che il piccolo aereo si è schiantato sulla pista militare. L’incidente arriva ad appena 24 ore dall’inabissamento di un elicottero nel fiume Hudson a New York, costato la vita a tutti e 6 i passeggeri a bordo.