Elicottero caduto a New York, morto l’amministratore delegato Siemens: gli scatti con la moglie e i tre figli prima della tragedia

Chi era la famiglia spagnola precipitata sul fiume Hudson. Le immagini in rete prima dello schianto

A bordo dell’elicottero caduto nel fiume Hudson a New York c’erano Augustìn Escobar, amministratore delegato della multinazionale tecnologica Siemens Spagna, la moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli di 4, 5 e 11 anni. Con loro, il pilota dell’elicottero, un uomo di 36 anni, la cui identità non è ancora stata rivelata. La famiglia Escobar, giunta a New York da Barcellona, stava vivendo una vacanza nella città, quando un incidente ha drammaticamente segnato la loro esistenza.

L’azienda

L’azienda, che ha la sede principale a Monaco di Baviera è specializzata in settori come energia, automazione industriale, infrastrutture, trasporti e sanità. Il fatturato annuo è di circa 70 miliardi di euro e 300mila dipendenti nel mondo. Escobar aveva 27 anni di esperienza nell’azienda. Prima di essere amministratore delegato, è stato vicepresidente della Camera di Commercio tedesca per la Spagna. La moglie lavorava come manager a Barcellona per la Siemens energy.

La tragedia

Un passante ha ripreso pochi secondi di video che mostrano l’elicottero mentre si schianta nel fiume Hudson. Le immagini sono diventate virali sui social, documentando in tempo reale la tragedia che si stava consumando sopra le acque del fiume. Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha espresso il suo profondo dispiacere per quanto accaduto. «Le notizie dell’incidente di un elicottero nel fiume Hudson sono devastanti. Cinque spagnoli di una stessa famiglia, tre di loro bambini, e il pilota hanno perso la vita. Una tragedia inimmaginabile», ha scritto il primo ministro.