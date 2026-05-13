Venezuela 51esimo stato Usa, Cuba, Obama in una fogna: la serataccia di Trump su Truth

Da due giorni il presidente Usa continua a postare su Truth messaggi su messaggi. Se la prende con i media, i suoi predecessori e la "truffa" delle elezioni del 2020

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social un’immagine che raffigura il Venezuela con una bandiera americana inserita e la dicitura «51 stato». Il post arriva mentre il tycoon è in viaggio verso la Cina per un vertice con Xi Jinping. E dopo che la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodrìguez, ha affermato che il suo paese non aveva «mai» preso in considerazione l’ipotesi di diventare uno stato Usa. Nemmeno dopo la cattura del leader deposto Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi a gennaio.

Trump e il Venezuela

Lunedì 11 maggio Trump aveva dichiarato a Fox News di stare valutando la possibilità di rendere il paese sudamericano un nuovo stato, dopo mesi di vanterie sul suo controllo della nazione ricca di petrolio. La Rodrìguez ha approvato riforme che hanno riaperto i settori minerario e petrolifero del Venezuela alle compagnie straniere, in particolare a quelle statunitensi. L’opposizione venezuelana ha chiesto nuove elezioni, mentre Rodrìguez, interrogata il 1 maggio sulle prospettive di un nuovo voto, ha dichiarato di non saperlo e che si sarebbero tenute «prima o poi». L’account social di Trump su Truth, fa notare l’agenzia di stampa Afp, ha pubblicato solo lunedì sera una cinquantina di messaggi. Si tratta di video o screenshot condivisi, e non post originali. Si concentrano tutti sulle elezioni del 2020 e sulla presunta frode ai suoi danni.

La giornata del presidente

I post illustrano il suo risentimento nei confronti dell’ex presidente democratico Barack Obama e dimostrano il suo desiderio di vendetta contro altri avversari politici come Hillary Clinton. Obama è «una forza demoniaca», si legge, ad esempio, in un messaggio ripubblicato da Trump lunedì sera, che coinvolge anche l’ex direttore dell’FBI James Comey, bersaglio frequente del presidente americano. «Sembri completamente pazzo, vecchio mio», ha risposto Comey in un’intervista alla CNN martedì, definendo questi post «ossessivi e notturni deliri». Stamattina, poche ore prima del viaggio in Cina, il repubblicano settantanovenne ha ripreso la sua raffica di messaggi, pubblicando, tra le altre cose, un grafico che vantava il massimo storico del mercato azionario, l’immagine di un aereo distrutto da un laser sparato da una barca con la didascalia “Laser: Bing, bing, non è rimasto niente!!!”.

50 messaggi al giorno

E infine una caricatura offensiva del governatore democratico dell’Illinois, JB Pritzker, intento a divorare cibo spazzatura. Il tycoon ha anche diffuso due messaggi di sua creazione. Uno in cui annunciava enigmatici colloqui con Cuba. L’altro, piuttosto lungo, in cui difendeva con veemenza la ristrutturazione di una grande vasca riflettente accanto al Lincoln Memorial, uno dei monumenti simbolo di Washington. Trump ha attaccato in particolare il New York Times, che aveva evidenziato la mancanza di trasparenza nell’assegnazione dell’appalto e rivelato che il suo costo avrebbe superato di gran lunga le stime iniziali.

Il sondaggio

Il presidente ha condiviso anche un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che mostra Barack Obama e l’ex presidente Joe Biden che fanno il bagno in piscina in mezzo alla spazzatura, con la didascalia: «Gli idioti democratici amano le fogne». In un recente sondaggio di Washington Post/ABC News/Ipsos, il 59% degli intervistati ritiene che Donald Trump non abbia le capacità mentali per guidare il paese e il 55% ritiene che non abbia la salute fisica necessaria.

Il presidente più anziano mai eletto negli Stati Uniti insiste invece di essere in ottima salute. «Mi sento come 50 anni fa. È pazzesco. Sono una persona straordinariamente brillante», ha scritto il 22 aprile su Truth Social. La Casa Bianca ha annunciato lunedì che il presidente si sottoporrà a una visita medica e odontoiatrica il 26 maggio presso il Walter Reed National Military Medical Center, vicino a Washington. Sarà la sua terza visita da quando è tornato alla Casa Bianca un anno e mezzo fa.