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Rod Stewart elogia re Carlo: «Hai rimesso quel “ratbag” di Trump al suo posto» – Il video

12 Maggio 2026 - 19:44 Stefania Carboni
trump ratbag
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La star del rock si è complimentata con il monarca usando un termine gergale
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La leggenda del rock Rod Stewart ha criticato Donald Trump durante un incontro con Re Carlo. Durante un evento a Londra per celebrare il 50° anniversario dell’organizzazione benefica The King’s Trust, si è rivolto al monarca dicendo: «Permettimi di dire, complimenti per quello che hai fatto in America. Sei stato superbo. Assolutamente superbo. Hai rimesso al suo posto quel piccolo birbante». Lo ha fatto usando la parola «ratbag», come testimoniano alcuni video in rete.

Cosa vuol dire ratbag

“Ratbag” è un termine gergale britannico, australiano e neozelandese che indica una persona, spesso un bambino, dispettosa, fastidiosa o che si comporta in modo scorretto. Viene usato per descrivere qualcuno disprezzato o disapprovato, sebbene in Australia possa talvolta essere un termine affettuoso per un simpatico monello.

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