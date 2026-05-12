Rod Stewart elogia re Carlo: «Hai rimesso quel “ratbag” di Trump al suo posto» – Il video

La star del rock si è complimentata con il monarca usando un termine gergale

La leggenda del rock Rod Stewart ha criticato Donald Trump durante un incontro con Re Carlo. Durante un evento a Londra per celebrare il 50° anniversario dell’organizzazione benefica The King’s Trust, si è rivolto al monarca dicendo: «Permettimi di dire, complimenti per quello che hai fatto in America. Sei stato superbo. Assolutamente superbo. Hai rimesso al suo posto quel piccolo birbante». Lo ha fatto usando la parola «ratbag», come testimoniano alcuni video in rete.

Rod Stewart congratulates King Charles for putting 'ratbag' Trump ‘in his place’ pic.twitter.com/qrz6ZMgCps — The Independent (@Independent) May 12, 2026

Cosa vuol dire ratbag

“Ratbag” è un termine gergale britannico, australiano e neozelandese che indica una persona, spesso un bambino, dispettosa, fastidiosa o che si comporta in modo scorretto. Viene usato per descrivere qualcuno disprezzato o disapprovato, sebbene in Australia possa talvolta essere un termine affettuoso per un simpatico monello.

La battuta di Re Carlo alla cena di Stato negli Usa

Re Carlo, durante la sua visita negli Stati Uniti, ha tenuto un discorso al Congresso in cui ha respinto gli attacchi di Trump contro la Gran Bretagna e la NATO. Durante una cena di Stato, il re ha scherzato dicendo: «Se non fosse per noi, parlereste francese!». Un classico black humour inglese che è diventato virale sui social.