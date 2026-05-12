Trump in allerta per un rumore durante il suo discorso alla Casa Bianca: Pensavo fosse un drone – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 12 maggio 2026 "Uh-oh… pensavo fosse un drone. Oggigiorno li producono in tutte le dimensioni, possono essere molto distruttivi, come probabilmente saprete", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo discorso alla Casa Bianca in occasione della Police Week dinner nel Rose Garden. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev