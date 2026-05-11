Trump: «Prenderemo l’uranio iraniano». Teheran respinge la proposta Usa per la pace – La diretta

Il presidente Usa: pronti a colpire di nuovo il paese. L'Ue: soluzione diplomatica. Teheran giustizia un uomo accusato di essere una spia del Mossad

Nel 73esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha respinto la proposta degli Usa per la fine della guerra mettendo in allarme il presidente Usa Donald Trump, che ha detto di essere pronto a colpire di nuovo il paese. Trump ha anche detto che gli Stati Uniti prenderanno l’uranio iraniano, mentre i prezzi di petrolio e gas stanno schizzando verso l’alto. L’Unione Europea intanto chiede una soluzione diplomatica per la crisi, mentre un uomo è stato giustiziato a Teheran con l’accusa di essere una spia del Mossad.