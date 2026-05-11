Trump: «Prenderemo l’uranio iraniano». Teheran respinge la proposta Usa per la pace – La diretta
Nel 73esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha respinto la proposta degli Usa per la fine della guerra mettendo in allarme il presidente Usa Donald Trump, che ha detto di essere pronto a colpire di nuovo il paese. Trump ha anche detto che gli Stati Uniti prenderanno l’uranio iraniano, mentre i prezzi di petrolio e gas stanno schizzando verso l’alto. L’Unione Europea intanto chiede una soluzione diplomatica per la crisi, mentre un uomo è stato giustiziato a Teheran con l’accusa di essere una spia del Mossad.
Iran, Kallas: sosteniamo una soluzione diplomatica
L’Ue sostiene una “soluzione diplomatica” per la guerra nel Golfo, ma non può “negoziare” al posto degli americani. Così l’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas conferma, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles, la scarsa incidenza dell’Unione nella crisi in corso da inizio marzo nel Golfo Persico. «Sosteniamo una soluzione diplomatica – afferma – e siamo anche impegnati con quei Paesi che mediano tra le due parti. Siamo anche impegnati con i Paesi del Golfo, perché condividiamo le stesse preoccupazioni. Anche se ci fosse un cessate il fuoco, sono in corso colloqui a lungo termine sulle minacce che l’Iran rappresenta per la regione. Non si tratta solo di questioni nucleari, per le quali abbiamo offerto la nostra esperienza, dato che disponiamo di esperti che hanno già negoziato accordi sul nucleare, ma anche di altre minacce che l’Iran pone ai Paesi vicini: i gruppi che agiscono per conto di Teheran, il programma missilistico, le loro attività ibride e informatiche in Europa».
Trump: gli Usa prenderanno l'uranio dell'Iran
Gli Stati Uniti stanno monitorando le scorte residue di uranio arricchito dell’Iran e, «a un certo punto», se ne impadroniranno. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, in un’intervista diffusa domenica dal programma di news ‘Full Measure’ prima che fosse ufficializzata la risposta di Teheran alla proposta di pace Usa. Riguardo le scorte di uranio, quasi idoneo a fabbricare ordigni bellici, il presidente statunitense ha suggerito che, per il momento, la sorveglianza satellitare sia sufficiente a garantire che nessuno vi avesse accesso. «Lo otterremo prima o poi… – ha dichiarato – È sotto sorveglianza. Ho creato una cosa chiamata Space Force, e loro stanno monitorando la situazione… Se qualcuno si avvicina al posto, lo sapremo e lo faremo saltare in aria».
Prezzo del gas in rialzo
Avvio in rialzo per il prezzo del gas mentre si guarda al Medio Oriente, con i timori di un inasprimento delle tensioni tra Usa e Iran. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento dell’1,7% a 44,91 euro al megawattora.
Iran, un uomo giustiziato per spionaggio
L’Iran ha giustiziato un uomo condannato per spionaggio a favore del Mossad e dei servizi segreti statunitensi. Lo riferisce l’agenzia di stampa Mizan, organo ufficiale della magistratura iraniana, precisando che Erfan Shakourzadeh aveva lavorato presso un’organizzazione scientifica coinvolta in attività satellitari e che aveva condiviso informazioni scientifiche classificate con servizi di intelligence stranieri. L’organizzazione per i diritti umani Iran Human Rights Society ha aggiunto che Shakourzadeh, laureato in ingegneria aerospaziale di 29 anni, era stato arrestato l’anno scorso e costretto a confessare.
Netanyahu: Mojtaba Khamenei è vivo
Il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, afferma di credere che la Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, sia viva, nonostante non si abbiano sue notizie da quando e’ stato nominato successore del padre assassinato all’inizio di marzo. Interrogato sulle condizioni fisiche e sull’influenza operativa del giovane Khamenei durante un’intervista a ’60 Minutes’ della CBS, Netanyahu ha dichiarato: «Credo che sia vivo. Quali siano le sue condizioni, è difficile dirlo, sapete? Si è rifugiato in qualche bunker o in qualche luogo segreto». Il primo ministro israeliano afferma che Mojtaba sta «cercando di esercitare la sua autorità», ma ritiene che tale autorita’ sia inferiore rispetto a quella del suo predecessore Ali Khamenei.
Prezzi del petrolio in crescita
I prezzi del petrolio sono tornati a salire questa notte, dopo che Donald Trump ha bruscamente respinto la risposta dell’Iran alle proposte americane per porre fine alla guerra. Teheran ha anche messo in guardia i francesi e gli inglesi contro qualsiasi intervento nella regione. Anche prima dell’apertura dei mercati asiatici, i prezzi del petrolio hanno preso il volo, con il Brent che ha guadagnato il 2,69% a 104,01 dollari al barile.
Trump: la lettera dell'Iran è inappropriata
«Non mi piace la loro lettera. È inappropriata. Non mi piace la loro risposta». È quanto ha detto il presidente americano Donald Trump in una breve telefonata con Axios, in merito al responso dell’Iran sulla proposta Usa di memorandum per chiudere la guerra. Trump si è tuttavia rifiutato di scendere nei dettagli sui contenuti della risposta stessa. Gli Usa hanno atteso per giorni la risposta iraniana arrivata domenica. La Casa Bianca sperava che le posizioni di Teheran mostrassero ulteriori progressi verso un accordo, ma la reazione iniziale di Trump è sembrata indicare l’esatto contrario.
L'Iran respinge la proposta Usa
L’Iran ha respinto il piano statunitense, secondo quanto riportato dai media iraniani citati da Sky News. Il piano «avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump», riferisce la televisione di stato Press TV. «Il piano iraniano sottolinea la necessità che gli Stati Uniti paghino riparazioni di guerra e riafferma la sovranità dell’Iran sullo Stretto di Hormuz. L’Iran ha ribadito la necessità della fine delle sanzioni e del rilascio dei beni e delle proprietà sequestrate al Paese». La rete televisiva statale iraniana PressTV ha annunciato che l’iniziativa statunitense per porre fine alla guerra è stata respinta, in quanto «significherebbe la resa di Teheran alle richieste eccessive di Trump».