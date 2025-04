Rimini, 95enne dà fuoco all’ufficio anagrafe: «È una piromane, non è la prima volta»

Ha raggiunto la sede da sola a piedi aiutandosi con il deambulatore e ha incendiato il portone in legno dell'ufficio di Misano

Momenti di paura ieri sera, venerdì 18 aprile, intorno alle 21, quando un incendio ha interessato l’ingresso dell’ufficio anagrafe del Comune di Misano, in provincia di Rimini. Le fiamme, secondo quanto ricostruisce Il Resto del Carlino, sarebbero state appiccate in modo intenzionale da una donna anziana di 95 anni, residente nelle vicinanze. L’anziana ha raggiunto la sede da sola a piedi aiutandosi con il deambulatore e ha dato fuoco al portone in legno dell’ufficio, causando danni visibili e propagazione di fumo all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, evitando conseguenze peggiori.

Non è la prima volta

Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe collegato a un contenzioso con l’Amministrazione comunale, in particolare alla nomina di un amministratore di sostegno per la gestione dei suoi beni. Non sarebbe, però, la prima volta che la donna si rende protagonista di simili episodi: sarebbe infatti già nota alle forze dell’ordine per simili comportamenti. La donna è stata subito identificata dagli agenti della polizia locale a dai carabinieri intervenuti sul posto, ed è stata denunciata d’ufficio per danneggiamento a edificio pubblico. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica e le motivazioni del gesto.