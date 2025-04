Melissa Cavallari, morta a 12 anni in un incidente stradale. Alla guida il padre, positivo ad alcol e cocaina e ora indagato per omicidio stradale

Sarebbe stata la Hyundai dell'uomo a invadere l’altra corsia sulla quale stava viaggiando la Nissan Qashqai con a bordo la settantenne Ileana Gaspari, altra vittima nello schianto

Aveva un tasso alcolemico ben oltre superiore alla media ed è risultato positivo alla cocaina. Per questo Marco Cavallari, il quarantanovenne alla guida di una delle due auto coinvolte nel tragico incidente di venerdì scorso tra Zola e Crespellano, nel bolognese, è ora indagato per omicidio stradale. Nello schianto hanno perso la vita la 70enne Ileana Gaspari, residente a Sasso Marconi, morta sul colpo, e la figlia dell’uomo, Melissa, di 12 anni. Le condizioni della ragazzina sono state fin da subito molto critiche, trasportata in elisoccorso al Maggiore in codice rosso, non ce l’ha fatta dopo poche ore dall’incidente.

La dinamica dell’incidente

Secondo la dinamica dell’incidente, ricostruita dagli agenti della polizia locale di Valsamoggia, sarebbe stata la Hyundai dell’uomo a invadere l’altra corsia sulla quale stava viaggiando la Nissan Qashqai con a bordo la settantenne, insieme al marito Mauro e al nipotino di 11 anni, che procedeva in senso contrario. Secondo quanto riporta Repubblica Cavallari (ancora ricoverato al Maggiore a causa delle ferite riportate, ma non in pericolo di vita) è stato sottoposto come da prassi all’alcol test e all’esame tossicologico. Il risultato è stato schiacciante: un tasso alcolemico circa quattro volte superiore alla media e un’alta concentrazione di cocaina. Sul 49enne, indagato per omicidio stradale, non è ancora chiaro se verranno applicate anche le aggravanti legate all’uso di alcol e sostanze stupefacenti. Oggi alle 15 si terranno i funerali della dodicenne mentre ieri la comunità di Sasso Marconi ha salutato la concittadina Ileana Gaspari.