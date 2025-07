Gaia Costa, travolta e uccisa da un Suv in Costa Smeralda. Alla guida la moglie dell’ad di Lufthansa

Vivian Alexandra Spohr, 51enne tedesca, manager, si trovava in vacanza in Sardegna. Ha già lasciato l'Italia mentre la procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo per omicidio stradale

Gaia Costa è stata travolta e uccisa a 24 anni da un Suv in Costa Smeralda. Quando i soccorsi sono giunti sul posto è morta nel giro di pochi minuti. Si era accorta dell’auto che stava per investirla tanto che ha alzato la mano, invitando a rallentare, inutilmente. A testimoniare i suoi ultimi attimi di vita le videocamere di sicurezza in via Aga Khan. L’incidente è avvenuto martedì intorno alle 13.30. Alla guida del Suv c’era Vivian Alexandra Spohr, 51enne tedesca, manager, moglie dell’ad di Lufthansa, Carsten Spohr, in vacanza nella sua casa in Sardegna. Secondo quanto riferisce la Nuova Sardegna la donna non l’ha nemmeno vista. Ha accusato un malore subito dopo l’impatto. Sottoposta in seguito ai test dell’alcol e tossicologici è risultata negativa. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, curato dalla pm Milena Aucone della Procura di Tempio. Oggi verrà anche affidato l’incarico per l’autopsia. La signora Sporhr, non avendo alcuna misura cautelare nei suoi confronti, ha già lasciato l’Italia.

Gaia stava andando a lavoro

Gaia era figlia di Alfredo Costa, noto sindacalista della Cisl. Quel giorno stava andando al lavoro. L’auto è stata posta sotto sequestro, le indagini sono ancora in corso con l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza.