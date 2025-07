Esplosione e incendio in un condominio nel Torinese, due feriti estratti vivi dalle fiamme: si scava sotto le macerie

Danneggiati almeno cinque appartamenti per una sospetta fuga di gas nella palazzina di Collegno. L'esplosione al secondo piano: evacuato l'intero palazzo

È stato sentito un boato fortissimo dopo l’esplosione avvenuta alle 18 di oggi 24 luglio in un condominio a Collegno, comune dell’area metropolitana di Torino. Lo scoppio è avvenuto in una palazzina di sei piani, in zona Savonera e ha provocato un incendio che ha richiesto l’intervento di sei squadre dei Vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme e cercare possibili dispersi.

Due feriti estratti vivi: si cercano dispersi tra le maceria

Due dei residenti del palazzo sono rimasti feriti nell’esplosione: entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni, al momento, non destano preoccupazione. I soccorritori starebbero facendo il possibile per scavare sotto le macerie e verificare la presenza di dispersi.

I danni alle abitazioni circostanti

L’onda d’urto ha danneggiato almeno cinque appartamenti. Le autorità hanno deciso di evacuare l’intero edificio in via precauzionale, mentre si continuano a eseguire rilievi tecnici per valutare la stabilità della struttura e accertare le cause precise dell’incidente. L’area è stata transennata e la circolazione nella zona circostante limitata per facilitare le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’edificio.