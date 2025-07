Autocisterna con Gpl esce fuori strada nel bolognese ed esplode: un morto e due feriti – Il video

Sul posto si è levata una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Una autocisterna di Gpl è uscita di strada all’altezza del deposito di una società di logistica e dopo essere finita nel parcheggio della ditta è esplosa, per poi prendere fuoco. L’incidente è avvenuto nel Comune di Crespellano, in via Lunga, nel Bolognese, poco prima delle 9. Morto l’autista del mezzo pesante, inizialmente dato per disperso. L’esplosione ha coinvolto anche un’auto, con due persone rimaste lievemente ferite. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, anche i carabinieri, l’elisoccorso del 118 e la polizia locale. La strada Nuova Bazzanese è stata chiusa in entrambe le direzioni nei pressi dell’uscita 11.

La colonna di fumo

I vigili del fuoco fanno sapere che le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. L’incendio ha provocato un’alta colonna di fumo denso e nero visibile a distanza. Diverse le chiamate preoccupate dei residenti alle forze dell’ordine.

(video Fb B.K.M)