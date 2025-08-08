Sardegna, soccorritore del 118 ucciso nella sede dell’associazione Intervol

Marco Pusceddu, 51 anni, colpito a distanza ravvicinata a Buddusò. L’aggressore è fuggito a piedi. Indagano i carabinieri

È stato ucciso a colpi di pistola nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto, mentre si trovava nella sede dell’associazione Intervol, impegnata nelle emergenze sanitarie territoriali, a Buddusò, nel nord della Sardegna. La vittima è Marco Pusceddu, 51 anni, residente a Cagliari ma originario di Portoscuso. Secondo quanto ricostruito finora, un uomo si sarebbe presentato nella sede del 118 chiedendo esplicitamente di Pusceddu. Una volta raggiunto, ha esploso alcuni colpi da distanza ravvicinata, colpendolo mortalmente. Poi si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Il tentativo di rianimazione e le indagini

I colleghi hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato inutile. Per Pusceddu non c’è stato nulla da fare. Da anni impegnato nel servizio di emergenza con dedizione, Pusceddu prestava servizio a Buddusò da circa un mese. Era molto conosciuto e apprezzato nell’ambiente del volontariato e dell’assistenza sanitaria, come riportano le testate locali. Sull’omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Ozieri, che stanno cercando di ricostruire il movente e identificare l’autore del delitto. Nessuna pista viene esclusa al momento.