L'intervento di un elicottero dell'aeronautica militare per contrastare un incendio in Sardegna – Il video

(Agenzia Vista) Sardegna, 05 agosto 2025 Prosegue l’impegno della Difesa a supporto della campagna antincendi boschivi AIB2025. Le Forze Armate sono in prima linea, al fianco del Dipartimento della Protezione Civile, per la tutela del cuore verde del Paese. Ecco le immagini di un recente intervento effettuato in Sardegna da un elicottero dell’aeronautica militare. Courtesy: Instagram Ministero della difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev