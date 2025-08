Le vacanze segrete di Giorgia Meloni: «La manda in bestia ritrovarvi tra i piedi»

La premier finisce di lavorare questa settimana. Poi andrà in ferie. Ed è già partita la caccia al luogo

Saranno «vacanze romane» nella sua villa al Torrino. Anzi no, andrà in Sardegna. Macché, la aspetta la Puglia. Come ogni anno. Le vacanze di Giorgia Meloni sono top secret. Dopo la capatina nelle Marche di stamattina per sostenere Francesco Acquaroli la premier sarà al lavoro per un’altra settimana. L’ultimo consiglio dei ministri è in programma a breve. Poi andrà in ferie. «Quindi dove va?». «Ah boh…», la risposta più frequente tra i suoi fedelissimi secondo quanto fa sapere Il Messaggero. Mentre le voci sono tante.

La barca

C’è chi parla di una vacanza in barca: «Ha bisogno di relax». Con giorni e notti in rada per evitare la vista dei cronisti assiepati fuori dai cancelli della masseria pugliese dell’anno scorso. «Non so dove va in vacanza perché mi guardo bene dal chiederlo», confida uno dei suoi fedelissimi. «Così, se poi la stanate, sono fuori dalla lista dei sospettati. Se c’è una cosa che la manda in bestia è ritrovarvi tra i piedi anche in viaggio. La solita caccia alla volpe partita ancor prima che abbandoni la tana». L’anno scorso era stata a Ceglie Messapica prima di sparire per una settimana: «Eccomi qua, sono ricomparsa. Richiamate tutte le unità», aveva poi detto in un video.

Vacanze romane

Per questo c’è chi quest’anno punta sulle vacanze romane. «Altro che vacanze, i giorni di stacco per lei verranno cannibalizzati dall’incubo dei rialzi alle dogane…», si sussurra. Ma c’è anche il controcanto che la vede in vacanza all’Argentario, tra l’isola del Giglio e Porto Ercole. «No, no, lei andrà in Sardegna. Quest’estate per lei sarà all’insegna della Sardegna», giurano altri. «Un po’ Argentario e un po’ Sardegna». Con un blitz come nell’estate 2023 e un mare di polemiche a condirla in Albania dall’amico Edi Rama. Alla masseria Beneficio sperano di vederla spuntare anche quest’anno. Ma on c’è alcuna prenotazione che possa far risalire alla premier o al suo entourage. Anche se «uno spazio per lei si trova sempre, è chiaro…».