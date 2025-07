Terremoto in Fratelli d’Italia, Manlio Messina lascia il partito e passa al gruppo Misto: «Valuto se lasciare anche la Camera»

L’annuncio dell’ex sottosegretario: «Non aderirò ad altri partiti. Continuerò a sostenere Giorgia Meloni, ma potrei concludere qui la mia esperienza parlamentare»

Manlio Messina, deputato ed ex sottosegretario alla Cultura, lascia Fratelli d’Italia e approda al gruppo Misto della Camera. La comunicazione è arrivata oggi durante l’Assemblea di Montecitorio, dove il presidente di turno, Giorgio Mulè, ha annunciato ufficialmente il cambio di gruppo. In una nota diffusa contestualmente, Messina ha spiegato le ragioni della sua scelta: «Comunico la mia decisione di lasciare il partito Fratelli d’Italia e di rassegnare le dimissioni dal gruppo parlamentare». Una decisione sofferta, ma definitiva. «Non aderirò ad altri partiti, né ora né in futuro», ha chiarito.

L’ipotesi di lasciare anche la Camera

Il parlamentare, eletto nel 2022 nelle fila di FdI, afferma che nei prossimi giorni rifletterà anche sull’ipotesi di lasciare la Camera: «Valuterò con senso di responsabilità se proseguire il mio mandato parlamentare, continuando a sostenere il presidente Giorgia Meloni e il suo governo, oppure se concludere anticipatamente questa esperienza, lasciando anche il ruolo da deputato». Un passaggio che segna una frattura importante, ma che non si configura – almeno per ora – come un passaggio all’opposizione. «È stata un’esperienza intensa – conclude Messina – che ha rappresentato la mia passione e il mio impegno più autentico verso la politica, a cui ho dedicato gran parte della mia vita». Resta ora da capire se la sua scelta resterà confinata al piano personale o se sia il segnale di un malessere più ampio all’interno del partito di Giorgia Meloni.