Ferrara, 16enne ubriaco picchia medico e infermiera in pronto soccorso. E la sorella gli dà manforte

06 Settembre 2025 - 23:11 Ugo Milano
Il caso all'ospedale di Cona: il ragazzo è stato denunciato per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale

Momenti di violenza all’ospedale di Cona, frazione di Ferrara, dove un 16enne ubriaco in forte stato di agitazione psicofisica ha devastato un ambulatorio del pronto soccorso e colpito un’infermiera al volto, sputando contro di lei e contro un medico della struttura. La violenza è avvenuta nelle prime ore di giovedì, come riporta Il Resto del Carlino, e si è conclusa con la denuncia del minore e l’arresto della sorella 18enne, che a sua volta aveva rincarato l’aggressione colpendo l’infermiera. Secondo quanto ricostruito dai medici, il ragazzo era arrivato in ambulanza da un’altra provincia, ma durante la visita ha iniziato a rovinare la strumentazione dell’ambulatorio, strappando quella utilizzata per la misurazione dei parametri vitali e facendola cadere a terra, prima di passare all’aggressione fisica all’infermiera.

Fratello e sorella denunciati

L’infermiera, scossa e ferita, ha lasciato l’ambulatorio, ma lungo il corridoio è stata raggiunta anche dalla sorella del giovane che le ha sferrato un calcio al polpaccio. Poco dopo è arrivato l’intervento dei carabinieri che ha riportato la calma, anche grazie alla collaborazione del padre dei due ragazzi. La sorella 18enne è stata condotta al comando provinciale e arrestata per lesioni personali a pubblico ufficiale, con prognosi di tre giorni per l’infermiera colpita. Dopo gli accertamenti, la procura ne ha disposto la scarcerazione. Per il fratello minore, invece, è scattata una denuncia alla procura dei minorenni di Bologna per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

